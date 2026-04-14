芸能活動を再開することを発表した俳優の広末涼子（45）がいよいよ本格的に動き出した。4月7日に自身のインスタグラムを約1年ぶりに更新し、ほほ笑みながら、純白のジャケット着た画像が話題になっている。【もっと読む】広末涼子の「70万円罰金刑」は重いか軽いか？ 新東名185キロ事故「略式命令」処分を考える広末といえば、昨年4月に新東名高速道路において時速185キロで追突事故を起こし、搬送先でのトラブルにより傷害容