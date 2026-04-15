１５日放送の読売テレビ「情報ライブミヤネ屋」では京都府南丹市の山林で遺体が発見された安達結希さん（１１）の自宅に、警察が死体遺棄容疑で家宅捜索に入ったことを報じた。元警視庁捜査一課の高野敦氏は今回の大規模な家宅捜索について「司法解剖で死亡原因がはっきりと分からなかった。なのでお風呂場などで亡くなった可能性を詳細に調べているので、時間がかかっている」と指摘。また今回遺体が発見された経緯につい