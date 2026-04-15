◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3阪神(14日、甲子園球場)この日、同点で迎えた9回にレフトへの決勝点タイムリーを放つ活躍を見せた松本剛選手が、試合後に移籍後初のお立ち台で喜びを語りました。序盤は投手戦、終盤にはスコアが動く緊迫した接戦となったこの試合。松本選手は「則本さんが素晴らしいピッチングをしていたので、なんとか勝ちたいと思って打席に立った」と決勝タイムリーを放った打席での心境をコメントしました。また