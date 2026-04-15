「（ずる賢い）キツネのように狂ったふりをしているのか、それとも本当に狂っているのか」ニューヨーク・タイムズ（NYT）がドナルド・トランプ米国大統領をめぐり、挑発的に投げかけた問いだ。予測不能な行動と過激な発言を繰り返すトランプ大統領について、かつての支持者や一部の側近でさえ、次第に「狂人」と評する声が広がっていると、NYTが13日（現地時間）に報じた。7日に「今夜、（イランの）文明全体が消えるだろう」と発