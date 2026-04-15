京都府南丹市で見つかった遺体は、足取りがわからなくなっていた同市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）だと確認された。現時点で死因はわからず事件性の有無も判然としないが、かばんや靴が離れた山中で発見されるなど不可解な点が多く、府警が全容解明を進める。府警は１４日午後６時４５分から、捜査１課幹部が府警本部で説明を行った。事件性については、「事件事故の両方を考え、当日の足取りから幅広く捜査する」と述