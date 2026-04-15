一緒に暮らしていても、1人の時と相手がいる時とでは解放感が違うという人も少なくないのではないでしょうか？もしかしたら、それは猫ちゃんも同じなのかもしれません。ひとりで遊んでいる猫ちゃんの様子をペットカメラで覗いてみた光景が、46万再生を突破。想像以上にリラックスする猫ちゃんの光景には、「素晴らしいだらけっぷりｗ」「見てるだけで癒されます」とコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ペットカメ