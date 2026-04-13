姿を消してから、3週間――。【写真】2足そろって発見…結希さんが履いていた黒のスニーカーと黄色いランリュック懸命な捜索が続いていた、京都南丹市立園部小学校の新6年生・安達結希さん（11）。4月13日、京都府警が市内の山中の捜索において、男児と見られる遺体を発見した。近隣住民は「こんな物騒な事件は初めて」遺体発見の前日である12日には、子ども用の黒い靴が見つかっていた。「捜査関係者によると、園部小から南