4月6日から1泊2日の日程で、天皇ご一家が福島県を訪問され、東日本大震災の発生15年にあたり、被災地の復興状況を視察された。現地で熱烈な歓迎を受けるなか、愛子さまが被災地に寄せた思いとは──。【前後編の後編。前編を読む】 【写真】福島駅到着後、笑顔で手を振られるネイビーのセットアップ姿の愛子さま。他、桜色のジャケットを着て、福島県を回られる愛子さまなども愛子さまが宿泊施設で手に取られたスイーツに