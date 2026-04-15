ようやく一歩前進だ。【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」ソフトバンクは14日、元守護神のオスナ（31）が一軍昇格。起用法に関する契約が足かせで二軍暮らしが続いていたが、三笠GMが「起用法は（オスナ側と球団の）双方で合意した」と発表した。オスナは2022年オフ、ロッテからソフトバンクに1年契約で移籍。23年は3勝2敗26セーブ、防御率0.92の好成績で、24年から4年総額40億円規模の大型契約を結んだ