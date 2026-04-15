スターバックスの定番メニュー「キャラメル マキアート」が、17日よりリニューアルする。新たなブランドメッセージ「コーヒーって、飲みもの以上だ。−WHY NOT COFFEE?」の第1弾として展開されるもので、忙しい仕事や勉強の合間に気持ちをゆるめる“オンの中のオフスイッチ”をテーマに、味わいと飲み心地を進化させる。【画像】どこが変わった？アイスの見た目も刷新したキャラメルマキアート大解剖『キャラメル マキアート』