元警視庁刑事の小比類巻文隆氏が、１５日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演。１３日に京都・南丹市の山林で、３月下旬から行方不明となっていた同市立園部小学校６年の安達結希さん（１１）の遺体が発見されたことに言及した。安達さんをめぐっては、履いていた靴やランリュックが遺体発見現場とは離れた場所で見つかっている。これに小比巻氏は「小学校を基点にして、リュックが見つかった場所、靴