元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が１５日、「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（フジテレビ系）に出演した。番組では京都府南丹市の山林で遺体で見つかった安達結希さんの自宅に、警察が死体遺棄容疑で家宅捜索に入ったことを取り上げた。橋下氏は「死体遺棄容疑で自宅を捜索なんですけど。容疑者が確定しているワケではないので。容疑者がこの自宅関係者と思われることは一切ダメですからね」と注意を促した。また一連の報道に