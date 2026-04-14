2026年に入ってからだけでも『テミスの不確かな法廷』（NHK）、『リブート』（TBS）、 『お別れホスピタル2』（NHK）、『時すでにおスシ!?』（TBS）と既に4本のドラマに出演している松山ケンイチ（41）。40代に入った今、俳優として再ピークを迎えようとしている理由はどこにあるのだろう？【写真】「映画共演がきっかけ」20年前の貴重なツーショット松山ケンイチの一度目のピーク松山といえば『セクシーボイスアンドロボ』（'