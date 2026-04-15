―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第569回をよろしくお願いします。◆GUCCIの売り上げは3年ほどでほぼ半減「GUCCI」というブランドの評価、皆さんいかがでしょうか？「成金、金持ち御用達」「スーツ、財布、バッグ」さまざまなイメージがありますが、皆さん共通して「高級ブランドの代表格」として認