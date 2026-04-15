「夫の好きなものを選んでもらった」──4月13日に『秘密のママ園 Season2』（ABEMA）に出演した元モーニング娘。の紺野あさ美（38）は北海道にある豪邸の自宅内を公開。プロ野球選手の夫がセレクトしたスタイリッシュな椅子やテーブルについて語っていた。【写真を見る】敷地面積は80坪ほど、土地だけでも6000万円以上、公開された豪邸の自宅内同番組の配信前日、夫で北海道日本ハムファイターズの杉浦稔大投手（34）が金銭トレ