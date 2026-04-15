右腕の疲労のため、１５日間の負傷リスト（ＩＬ）入りしているアストロズの今井達也投手（２７）の検査結果が「良好」だったことが１４日（日本時間１５日）に分かった。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」でアストロズを担当しているチャンドラー・ローム記者が自身のＸ（旧ツイッター）で報告した。「今井達也は通訳を通して、腕の画像検査の結果は異状なしで『良好』だったと語った。チームは今井が投球を再開する前に