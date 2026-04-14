メジャーリーグはレギュラーシーズン開幕からまもなく3週間。今季はここまで総勢12人の日本人選手が出場しているが、早くも明暗が分かれ始めている。ドジャースの大谷翔平は、レンジャーズ相手に2試合連続となる先頭打者本塁打を放つなど上り調子。開幕直後はやや低迷気味だった打撃も、完全に復調したとみていいだろう。投手としてもいまだ自責点ゼロを継続中で、4年連続5度目のMVPへまっしぐらだ。◆好スタートから一転…村