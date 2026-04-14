ツバルの首都フナフティ＝2024年【シドニー共同】南太平洋の島国ツバルの政府は13日、燃料や電力不足に陥るリスクが高まっているとして、非常事態を宣言した。イラン情勢に伴う世界のエネルギー供給の混乱を受けた対応とみられる。ニュージーランドのメディアによると、国民の燃料や電力の消費を制限することなどが可能になる。ツバルは人口約9400人。再生可能エネルギーの導入を進めているものの、現状ではディーゼル発電によ