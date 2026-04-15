現地４月14日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、優勝候補のひとつであるスペイン王者バルセロナが、同国の強豪アトレティコ・マドリーと敵地で対戦。ホームでの第１レグを０−１で落としていたなか、この一戦は２−１で勝利したものの、アグリゲートスコア２−３で敗退が決定した。開始４分にラミネ・ヤマル、24分にフェラン・トーレスがネットを揺らし、あっという間に２戦合計２−２に追いついた