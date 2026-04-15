テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）の大越健介キャスターは14日夜の放送で、京都府南丹市の山林で見つかった子どもとみられる遺体が、3月下旬から行方が分からなくなっていた安達結希（あだちゆき）さん（11）と確認されたことを受け、悲痛な思いをコメントした。番組では、13日午後に安達さんが通学していた小学校から南西約2キロの山林で発見された遺体について、京都府警が14日、安達さんと確認したニュ