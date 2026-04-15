四柱推命で見る、的を射た意見を持ち真面目な性格の「正官」とは？｜几帳面で誠実な星実行力に長けた秀才 正官 几帳面で誠実な星実行力に長けた秀才 正官（せいかん） 正官の表すこと 正官は両親に期待されて育てられた人が多く、若いのにしっかりしているとよくいわれます。規則やルールを守り、真っすぐ取り組む一方、潔癖症で細かいことをぐちぐち言う傾向にありますが、的を射ているので、周囲から文句は出にくい