俳優宍戸開（59）が14日、Xを更新。小泉進次郎防衛相の答弁に反論した。小泉進次郎防衛相は14日の参院外交防衛委員会で、陸上自衛隊中央音楽隊のソプラノ歌手、鶫（つぐみ）真衣3等陸曹が12日の自民党大会に出席し、「君が代」を斉唱したことに関して、自衛官の政治的行為を制限する自衛隊法61条には抵触しないとの認識を繰り返し強調した。「職務ではなく、私人としてイベント会社からの依頼を受けて国歌を歌唱したと聞いている。