全日空の整備士が整備のミスに気づきながら虚偽の整備記録を作成するなど、整備業務で2件の不適切行為が確認されたとして、国土交通省は全日空に対し業務改善勧告を出しました。国土交通省と全日空によりますと、去年11月、伊丹空港で整備士が社内規定で使用が禁止されているブレーキ油を航空機に補充してしまったということです。整備士はミスに気づきながらも、整備記録には事実と異なる記録を残しました。さらに後日、この航空