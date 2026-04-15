ロシア極東ハバロフスク地方のコムソモリスク・ナ・アムーレにある「ユーリ・ガガーリン記念航空機工場（KnAAZ）」で、現地時間11日夜、大規模な火災が発生した。同工場はロシア軍の最新鋭ステルス戦闘機「Su-57」の主力生産拠点として知られており、今回の火災による生産ラインの壊滅的な損傷が懸念されている。SNS上に投稿された映像や地元メディアの報道によると、激しい炎が工場の建物から噴き出し、夜空を赤く染めた。火元は