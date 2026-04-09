内閣府が公表した「満足度・生活の質に関する調査報告書2023」によれば、高齢期において「生きがい」や「生活の満足度」を左右するのは、所得の多寡だけではありません。同調査では、社会的なつながりや自己実現の機会が減少することで、生活満足度が著しく低下する傾向が示されています。特に、仕事一筋で歩んできた男性にとって、定年退職は「社会的な居場所」を失う大きな転換点です。元会社員・ヒロシさん（仮名）の事例から、