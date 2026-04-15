今回は、彼氏にフラれ、気分転換にハワイ旅行をした女性のエピソードを紹介します。まさかそんなはずは…「結婚前提で真剣交際していた彼氏に、ひどいフラれ方をしました。ものすごく落ち込み、気分転換にハワイにひとりで旅行することにしたんです。年末年始の休みを使って行きましたが、ハワイの景色や雰囲気に癒され、すっかり元気になりました。ハワイ滞在中、元カレのことなんてすっかり忘れていましたが、宿泊しているホテル