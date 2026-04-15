ロシアの首都・モスクワでモバイル通信を遮断される事態が相次いでいる。スマートフォンが使えず、ポケベルや紙の地図を買い求める市民が急増。海外メディアは、遮断の本当の狙いは単なる安全対策ではないと報じる――。写真＝SPUTNIK／時事通信フォト2026年3月26日、ロシアのモスクワで開催されたロシア産業企業家同盟（RSPP）の年次総会に出席したロシアのウラジーミル・プーチン大統領 - 写真＝SPUTNIK／時事通信フォト■首都モ