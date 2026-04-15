やっぱり“客寄せパンダ”でしかない。【もっと読む】自民党新ビジョンで仰々しく“言葉遊び”…憲法改正「死活的に求められている」は国民だまし12日に開かれた自民党大会で陸上自衛隊中央音楽隊の鶫真衣3等陸曹が壇上で国歌を斉唱。自衛隊法が制限する政治的活動に当たるとの指摘が相次ぎ、小泉進次郎防衛相が大炎上している。14日の会見で「（鶫氏は）私人として国歌を歌唱した」とし、問題ないと主張したが、歯切れは悪か