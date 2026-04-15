5月31日をもって活動終了する嵐。ラストツアーも折り返しとなるが、やはり注目を集めているのは5年ぶりに表舞台に立つ大野智（45）だ。‘20年12月31日の嵐のライブを最後に、活動休止していた大野。活動休止中は、アイドルらしからぬ“ワイルド姿”がたびたび話題を呼んだ。’23年10月中旬、本誌が目撃したのは都内で愛犬との散歩を楽しむ大野。キャップを目深にかぶり、顎には立派なヒゲがたくわえられていた。そして’24年11月に