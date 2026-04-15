【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１４日、米保守系の大衆紙ニューヨーク・ポストの電話インタビューで、米国とイランの戦闘終結に向けた２回目の協議が「２日以内」にパキスタンの首都イスラマバードで開催される可能性があると述べた。米イランが仲介国パキスタンなどを介して調整を続けているとみられる。トランプ氏は同紙記者に、「イスラマバードにとどまるべきだ。２日以内に何かが起こる可能性がある。我