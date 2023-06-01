米GoProは現地時間4月14日、コンパクトなシネマティックカメラシステムを謳うカメラ「MISSION 1」シリーズを発表した。ラインナップは「MISSION 1」と「MISSION 1 PRO」、さらにマイクロフォーサーズレンズ用マウントを備えた「MISSION 1 PRO ILS」。MISSION 1 PROには付属品が異なるバリエーションモデルも用意する。 モデル・バリエーションによって発売日が異なり、MISSION 1 PROとMISSION 1