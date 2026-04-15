“3度の性加害”疑惑で物議を醸している韓国翻訳家のファン・ソクヒが、映画『スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ』の翻訳から外れたことが分かった。4月15日、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の関係者はOSENに対し「ファン・ソクヒ氏が今回の『スパイダーマン』シリーズの翻訳に参加しないのは事実だ」と発表した。【写真】“性加害疑惑”ファン・ソクヒの素顔続けて、「今後予定されているソニー・ピクチャーズ