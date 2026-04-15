ホルムズ海峡通過を待つ船舶＝8日（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは14日、英国、フランス、ドイツなど欧州諸国が、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の自由な航行を確保する計画を立てていると報じた。米イランの戦闘終結後の計画となり、米国が参加しない形も検討しているという。計画では、海峡に留め置かれた船舶の解放を実現した後、機雷を撤去し、さらに多