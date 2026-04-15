フジテレビ系水10ドラマ枠で放送中の連続ドラマ『LOVED ONE』で主演を務めるディーン・フジオカ。本作は、死因不明という社会課題に切り込み、遺体を“LOVED ONE（愛された存在）”として捉える法医学ヒューマンミステリーだ。ディーンが演じるのは、圧倒的な観察力で真実を導き出す天才法医学者・水沢真澄。役作りの裏側をはじめ、ディーンが本作に主題歌として書き下ろした新曲「Loved One」に