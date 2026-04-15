【魔女と傭兵】 2027年 放送開始 日本テレビ系にて アニメ「魔女と傭兵」が2027年に日本テレビ系にて放送される。 本作は、マイクロマガジン社が発刊する超法規的かえる氏によるライトノベル「魔女と傭兵」を原作としたTVアニメ。孤独な魔女・シアーシャと孤高の傭兵・ジグの本格バトル＆ハイファンタジーな物語が描かれている。 今回の発表に合わせてティザ