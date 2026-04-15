フジテレビ系生番組「超調査チューズデイ気になる答え今夜出します」（火曜午後7時）が14日、放送された。レギュラー陣が番組の内情を暴露するシーンがあった。メイプル超合金のカズレーザーとニューヨーク嶋佐和也、屋敷裕政がMCを務める新番組で、視聴者が知りたいホットな情報を調査する2時間の生放送バラエティー。番組は先月31日にスタートしたばかりだが、オープニングで屋敷は「先週までの総合演出がクビになったんです」