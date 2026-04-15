京都府南丹市園部町で安達結希さん（11）が行方不明になり、13日に市内の山林で遺体となって発見されたことについて、2026年4月14日放送の「news zero」（日本テレビ系）は今後の捜査の行方をとりあげたが、警察が「回答を差し控える」としたところに、意味があるという。「あんまり表にしたくない、ちょっと捜査に影響を及ぼすことが」番組では、警察の発表で遺体に大きな刺し傷などはないが、他の外傷（骨折やあざがあったかどう