前回の記事では、中国社会が長期的にどのように老衰に向かうのかを、年金制度と人口動態を軸に考察した。そこでは、2040年代以降に社会保障制度が機能不全に陥り、2050年前後にはインフラ維持も困難になるという静かな崩壊の姿を描いた。 では、その未来に至るまでの過程はどのようなものになるのか。筆者は当面「強い中国」と「ボロボロの中国」、その両面が見られることになると予測している。 本稿では、より短い時間軸、す