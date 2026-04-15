お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が14日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後8・00）に出演。自身が通っていた幼稚園に母親が怒鳴りこんだ理由を明かした。「意外な過去を大公開!とっておきの1枚!」の企画で、山里は自身の幼少期の写真を披露した。写真について「5歳の頃ですね。七五三に行く時だと思う」と説明した。また、幼少期のエピソードとして「この頃ですね、学芸会で浦島太郎を