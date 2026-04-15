バンダイナムコエクスペリエンスは、『お文具といっしょ』のぬいぐるみ「お文具といっしょ エンジェルぬいぐるみ」を、4月17日 より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」限定で順次展開する。『お文具といっしょ』は、“なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる” キャラクターシリーズ。2025年にはWEBアニメの累計再生数が3億回を超えている。「お文具といっしょ エンジェルぬい