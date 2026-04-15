4月13日、静岡県内で展開する人気ステーキ・ハンバーグチェーン『炭焼きレストランさわやか』は、新静岡セノバ店を5月13日で閉店することを発表。静岡駅から徒歩圏内で行ける唯一の店舗だったこともあり、悲しみの声が相次いでいる。【写真】長澤まさみが絶賛して全国区になった、さわやかのハンバーグ1977年、喫茶店としてオープンした『さわやか』。1989年に現在の名称に変更したが、しばらくは静岡県民以外には知る人ぞ知る