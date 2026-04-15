ドナルド・トランプ米国大統領は14日（現地時間）、今後2日以内にパキスタン・イスラマバードでイランとの終戦交渉が再開される可能性を示唆した。トランプ大統領はこの日、11〜12日にパキスタンで行われた交渉が決裂した後、現地に滞在しているニューヨーク・ポストの記者との電話で「あなたはそこにとどまるべきだ」とし、「なぜなら、今後2日以内に何かが起きるかもしれないし、われわれがそこに行く可能性が高まっているからだ