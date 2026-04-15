スマホのバッテリーがかなり劣化すると、充電の減りが早くなり、外出先でも不便を感じやすくなります。こうした状態になると、バッテリーを交換して使い続けるべきか、それとも思い切って買い替えるべきか悩む人は多いでしょう。 とはいえ、どちらが合っているかは、スマホの状態や使い方によって変わります。そこで本記事では、判断するときに確認したいポイントについて解説します。 スマホのバッテ