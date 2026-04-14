◆米大リーグフィリーズ―カブス（１３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・カブス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。３回に２打席連発の６号２ランを放ち、現時点でドジャース大谷翔平投手（３１）らを抜いてリーグ単独２位に浮上した。２点リードの３回無死一塁。右腕アサドの初球、９３・３マイル（約１５０・