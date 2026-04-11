MLBのフリーエージェント制度が50周年を迎えたことを記念し、スポーツ専門局「ESPN」電子版が最も成功した契約と、うまくいかなかった契約をランキングで紹介している。評価した契約は8340件に及んでいる。1位はバリー・ボンズが1993年にジャイアンツと契約したもので内容は6年総額4380万ドル。この契約はその後の延長を含め14年に及び、結果は群を抜いている。ベースボールリファレンスのWAR（bWAR）は112.5で、これだけでも