渋谷に白タクが集結している!?成田や羽田といった東京の玄関口から、タワーマンションが建ち並ぶ湾岸エリア等、いたるところに出没して世間を騒がせている白タク問題。白タクドライバーたちは、儲かるが故に違法行為に手を染めており、都内では摘発と新規営業のいたちごっことなっている。なかでも最近、白タク業者が大量にいるといわれているのは渋谷区だという。言わずと知れた日本有数の繁華街としてインバウンドで賑わい、観光