球団発表ドジャースは14日（日本時間15日）、フィリーズからマイナーのグリフ・マクギャリー投手をトレードで獲得したと発表した。フィリーズにはインターナショナル・ボーナスプールが移る。米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」によると、26歳のマクギャリーはかつてフィリーズ傘下の有望株として高い評価を受け、2023年シーズン前には専門誌ベースボール・アメリカの若手有望株ランキングで球団3位に入った。し