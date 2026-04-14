4日に右足ふくらはぎの肉離れでIL入り情報のアップデートに不安の声が広がっている。右足ふくらはぎの肉離れで負傷者リスト（IL）入りしているフアン・ソト外野手（メッツ）について、13日（日本時間14日）の試合前にカルロス・メンドーサ監督が言及した。もっとも、「あまり良い予感がしない」「ダメなきがする」とNYファンは落胆している。ソトは3日（同4日）のジャイアンツ戦で走塁中に右足に違和感を覚え、途中交代してい