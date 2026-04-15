ドジャースが元トッププロスペクトの右腕を獲得した(C)Getty Imagesドジャースが現地時間4月14日、フィリーズから元トッププロスペクトで26歳右腕のグリフ・マクギャリーを獲得した。対価として、フィリーズには国際ボーナスプール枠50万ドル（約7940万円）が送られる。【動画】クセを見抜かれた！？佐々木朗希の投球シーンをチェックマクギャリーは、昨年12月のルール5ドラフトでナショナルズに指名されたが、ナショナルズは