ヘンリー王子とメーガン妃が１４日からオーストラリアを訪問中だ。今回の訪問が王室に対して不快感を与える可能性があると王室関係者が指摘している。英紙エクスプレスが１４日、報じた。同関係者は今回のツアーを「重要な（王室との）共同ツアーであり、今後同様のツアーを行う際の青写真となる可能性がある」と評している一方、ザ・サン紙の王室担当編集者マット・ウィルキンソン氏は、オーストラリア訪問での成功は「英国で